Nessuno è riuscito a ottenere il visto per gli Stati Uniti, mentre le loro condizioni nei campi profughi in Bangladesh continuano a peggiorare
Fonte: il Post
Alla conferenza dell’ONU per i rohingya non ci saranno rohingya
29 Set 2025 • 0 commenti
