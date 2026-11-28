Andrea Orcel ha concluso l’acquisizione di Commerzbank e ora si candida a guidarla, dopo che il governo Meloni l’aveva ostacolato in ogni modo in Italia
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Fonte: il Post
Alla fine il capo di UniCredit ha trovato il riscatto all’estero
28 Nov 2026 • 0 commenti
Andrea Orcel ha concluso l’acquisizione di Commerzbank e ora si candida a guidarla, dopo che il governo Meloni l’aveva ostacolato in ogni modo in Italia
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