Dopo varie proteste e i goffi tentativi di nasconderle; Milan-Como sarà quindi la prima partita di un campionato europeo di calcio giocata all’estero
Alla fine Villarreal-Barcellona non si farà negli Stati Uniti
22 Ott 2025 • 0 commenti
Dopo varie proteste e i goffi tentativi di nasconderle; Milan-Como sarà quindi la prima partita di un campionato europeo di calcio giocata all'estero
