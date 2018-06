Alle 12 l’affluenza alle elezioni comunali – esclusa la Sicilia, dove si vota in 19 comuni – è del 19,82 per cento, un dato po’ più alta rispetto a quelle del 2017, quando alla stessa ora fu del 19,36 per

The post Alle 12 l’affluenza alle elezioni comunali è del 19,82 %, un po’ più alta rispetto a quelle del 2017 appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Politica