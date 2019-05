L’affluenza rilevata alle 12 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 16 per cento. Sono dati in linea con le ultime europee del 2014, quando alle 12 aveva votato il 16,27 per cento dell’elettorato

Continua a leggere: Alle 12 l’affluenza alle elezioni europee è stata del 16 per cento, stabile rispetto al 2014

Fonte: il Post Italia