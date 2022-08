Alle elezioni regionali in Sicilia il M5S si presenterà da solo e non più in alleanza con il PD

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato che alle elezioni regionali in Sicilia il partito si presenterà da solo, e non più in alleanza con il Partito Democratico, come invece era stato deciso in precedenza. Le elezioni

Fonte: il Post Politica