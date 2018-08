Almeno 25 persone sono state uccise in un attentato suicida in una moschea sciita nella città di Gardez, nell’est dell’Afghanistan. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, gli attentatori erano due: sono entrati nella moschea indossando dei burqa per nascondere l’esplosivo

The post Almeno 25 persone sono state uccise in un attentato contro una moschea sciita nell’est dell’Afghanistan appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo