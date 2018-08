Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Fredericton, il capoluogo della provincia canadese del New Brunswick. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma la polizia ha detto che è successo intorno alle 8 di mattina (le 13 in

The post Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Fredericton, in Canada appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo