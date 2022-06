Almeno 50 persone sono state uccise in un attacco armato in una chiesa cattolica a Owo, in Nigeria

Domenica almeno 50 persone sono state uccise e svariate altre sono state ferite in un attacco armato in una chiesa cattolica dedicata a San Francesco a Owo, in Nigeria: la dinamica dell’attacco non è ancora chiarissima, ma sembra che sia avvenuto verso la fine

Fonte: il Post Mondo