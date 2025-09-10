Lo ha scritto in un libro sugli ultimi mesi della campagna elettorale del 2024, in cui critica apertamente molte decisioni di quel periodo caotico
Continua a leggere: Anche Kamala Harris dice che la ricandidatura di Biden fu un’«incoscienza»
Fonte: il Post
Anche Kamala Harris dice che la ricandidatura di Biden fu un’«incoscienza»
10 Set 2025 • 0 commenti
Lo ha scritto in un libro sugli ultimi mesi della campagna elettorale del 2024, in cui critica apertamente molte decisioni di quel periodo caotico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.