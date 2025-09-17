un sito di notizie, fatto dai commentatori

Andarsene dalla città di Gaza, di nuovo

17 Set 2025 di hookii0 commenti

Con l’inizio dell’occupazione israeliana centinaia di migliaia di civili palestinesi si stanno spostando per l’ennesima volta, portando con sé tutto ciò che hanno
Fonte: il Post


