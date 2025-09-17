Con l’inizio dell’occupazione israeliana centinaia di migliaia di civili palestinesi si stanno spostando per l’ennesima volta, portando con sé tutto ciò che hanno
Continua a leggere: Andarsene dalla città di Gaza, di nuovo
Fonte: il Post
Andarsene dalla città di Gaza, di nuovo
17 Set 2025 • 0 commenti
Con l’inizio dell’occupazione israeliana centinaia di migliaia di civili palestinesi si stanno spostando per l’ennesima volta, portando con sé tutto ciò che hanno
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.