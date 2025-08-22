L’ex sindaco di Bari teme di diventare «un presidente a metà», per la presenza ingombrante di Michele Emiliano e Nichi Vendola
Continua a leggere: Antonio Decaro dice che forse non si candida più alla presidenza della Puglia
Fonte: il Post
Antonio Decaro dice che forse non si candida più alla presidenza della Puglia
22 Ago 2025 • 0 commenti
L’ex sindaco di Bari teme di diventare «un presidente a metà», per la presenza ingombrante di Michele Emiliano e Nichi Vendola
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.