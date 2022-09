Autostrade per l’Italia (Aspi) e Società progettazioni edili autostradali (Spea), società incaricata del controllo e della manutenzione della rete stradale, non saranno responsabili civili nel processo per il crollo del viadotto Polcevera di Genova, conosciuto come ponte Morandi, che il

Continua a leggere: Autostrade per l’Italia e Spea non saranno responsabili civili nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova

Fonte: il Post Italia