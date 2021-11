Poco dopo le ore 20.00 di mercoledì 24 novembre, c’è stata una sparatoria in un bar di Arzano, in provincia di Napoli: cinque persone sono state ferite e sono state portate in ospedale: non sarebbero in gravi condizioni. Il Mattino

Fonte: il Post Italia