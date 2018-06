Il sito per comprare e scambiare criptovalute Bithumb ha subito un furto informatico per un valore dell’equivalente di circa 27 milioni di euro. Bithumb è il sesto sito di exchange più grande al mondo per volume d’affari, secondo il sito Coinmarketcap,

Fonte: il Post Economia