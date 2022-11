Nel pomeriggio di venerdì c’è stata una fuga di sostanze tossiche in un’azienda chimica di Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte). Secondo La Stampa ventitré persone sono state intossicate, di cui tre ricoverate in ospedale: non sarebbero in gravi

Continua a leggere: C’è stato un incidente in un’azienda chimica a Gravellona Toce, in Piemonte: 3 persone sono ricoverate ma non sarebbero in gravi condizioni

Fonte: il Post Italia