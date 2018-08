Poco prima della mezzanotte di martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro nei pressi di Montecilfone, in Molise. Il terremoto è stato avvertito anche in Puglia, ma non ha prodotto danni gravi e non ci sono feriti.

The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 in Molise: non ha causato danni gravi appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia