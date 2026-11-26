In sostituzione della dimissionaria Christine Lagarde: sarebbe il primo spagnolo, la nomina dovrà essere confermata nei prossimi mesi
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Fonte: il Post
C’è un accordo per Pablo Hernández de Cos come nuovo presidente della BCE
26 Nov 2026 • 0 commenti
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