I legali della figlia Margherita sostengono che la famiglia lo abbia nascosto per anni, e che smentirebbe tutta la successione a beneficio del nipote John Elkann
Fonte: il Post
C’è un nuovo testamento di Gianni Agnelli a complicare la causa sull’eredità
29 Set 2025 • 0 commenti
