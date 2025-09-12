Lo si vede saltare dal tetto dell’edifico da cui, presumibilmente, è stato sparato il colpo che ha ucciso l’attivista di destra statunitense
Continua a leggere: C’è un nuovo video del presunto assassino di Charlie Kirk
Fonte: il Post
C’è un nuovo video del presunto assassino di Charlie Kirk
12 Set 2025 • 0 commenti
Lo si vede saltare dal tetto dell’edifico da cui, presumibilmente, è stato sparato il colpo che ha ucciso l’attivista di destra statunitense
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.