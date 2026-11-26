“Le Monde” ha pubblicato nuovi messaggi del 2013, con tirate contro le banche e la finanza accusate di essere controllate da Israele
Continua a leggere: C’è una seconda puntata dell’inchiesta sulle frasi antisemite attribuite a Jordan Bardella
Fonte: il Post
C’è una seconda puntata dell’inchiesta sulle frasi antisemite attribuite a Jordan Bardella
26 Nov 2026 • 0 commenti
“Le Monde” ha pubblicato nuovi messaggi del 2013, con tirate contro le banche e la finanza accusate di essere controllate da Israele
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