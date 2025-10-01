«Gli algoritmi di AI usati in ospedale sono i miei “pazienti”, nel senso che il mio lavoro consiste nel diagnosticare i malfunzionamenti di queste macchine digitali e possibilmente di trovare delle cure. In sostanza non faccio che pormi la stessa domanda in tante salse diverse: come si possono rompere le AI?»
Fonte: il Post
Che cosa può andar storto tra AI e medicina
1 Ott 2025 • 0 commenti
