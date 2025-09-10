un sito di notizie, fatto dai commentatori

Che forma ha il progresso alle isole Gili, Indonesia

Che forma ha il progresso alle isole Gili, Indonesia

10 Set 2025 di hookii0 commenti

«Come si misura l’arretratezza di un posto? Qui sembra impossibile. Perché basta lasciare la strada che cinge l’isola e addentrarsi nei sentieri sconnessi e fangosi che penetrano verso l’interno per scoprire come l’estasi fatiscente di hotel, ristoranti e centri massaggi del lungomare sia un fondale fantasmagorico che copre uno sprofondo di miseria vera»
Continua a leggere: Che forma ha il progresso alle isole Gili, Indonesia
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.