Per cercare i sopravvissuti sono stati scavati tunnel sotterranei, e le operazioni sono state complicate da un terremoto
Ci sono ancora 60 persone intrappolate sotto le macerie della scuola in Indonesia
2 Ott 2025 • 0 commenti
