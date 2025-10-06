Nel fine settimana una tempesta di pioggia e neve ha colpito il versante tibetano della montagna: 350 persone sono già state soccorse
