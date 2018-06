Cinque persone sono rimaste ferite in una piccola esplosione nella stazione della metro di Southgate, a Londra: due sono state ricoverate in ospedale, e altre tre sono state soccorse sul posto. La British Transport Police dice che non ritiene si tratti

