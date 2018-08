Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore del Milan, è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del Camerun, campione d’Africa in carica. Il suo vice allenatore sarà Patrick Kluivert, suo ex compagno di nazionale nell’Olanda. Seedorf allenò il Milan nel 2014

The post Clarence Seedorf è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del Camerun appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport