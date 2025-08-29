Il Kairat ha molto a che fare con la storia recente del Kazakistan, che è anche parte del motivo per cui una squadra asiatica gioca in Europa
Come ci è arrivata una squadra kazaka in Champions League
29 Ago 2025 • 0 commenti
