La piazzetta ispirata al calciatore più amato della città ora ha nuovi pavimenti, luci, fioriere e chioschi a norma, con i cimeli di sempre
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Fonte: il Post
Com’è diventato largo Maradona a Napoli, dopo il restauro
24 Nov 2026 • 0 commenti
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