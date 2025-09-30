La regista Kaouther Ben Hania ha costruito un film senza precedenti, partendo dalla registrazione di una telefonata fatta l’anno scorso dalla Striscia di Gaza
Continua a leggere: Come è stato fatto “La voce di Hind Rajab”
Fonte: il Post
Come è stato fatto “La voce di Hind Rajab”
30 Set 2025 • 0 commenti
La regista Kaouther Ben Hania ha costruito un film senza precedenti, partendo dalla registrazione di una telefonata fatta l’anno scorso dalla Striscia di Gaza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.