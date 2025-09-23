un sito di notizie, fatto dai commentatori

Come fa a esistere il baseball per ciechi?

23 Set 2025 di hookii0 commenti

«Quando ho conosciuto Giuseppe, mi sono chiesta: come è possibile per un cieco giocare a uno sport in cui bisogna colpire al volo una pallina con una mazza? Per farla breve, adesso sono una tifosa dei Thurpos di Cagliari e non mi perdo una partita. Ho cominciato a entusiasmarmi al primo allenamento»
Fonte: il Post


