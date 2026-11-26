È un ingrato lavoro che svolge la commissione Bilancio, dove si decide quali sono gli “inammissibili”, i “segnalati” e i “super segnalati”: cioè?
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Fonte: il Post
Come si fa una selezione tra migliaia di emendamenti alla legge di bilancio
26 Nov 2026 • 0 commenti
È un ingrato lavoro che svolge la commissione Bilancio, dove si decide quali sono gli “inammissibili”, i “segnalati” e i “super segnalati”: cioè?
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