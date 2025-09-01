Sono quelle raccolte a Genova per Gaza, di cui solo una parte finirà sulle barche a vela della Global Sumud Flotilla: ma c’è un piano
Continua a leggere: Come si gestiscono 300 tonnellate di cibo per aiuti umanitari
Fonte: il Post
Come si gestiscono 300 tonnellate di cibo per aiuti umanitari
1 Set 2025 • 0 commenti
Sono quelle raccolte a Genova per Gaza, di cui solo una parte finirà sulle barche a vela della Global Sumud Flotilla: ma c’è un piano
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.