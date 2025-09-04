un sito di notizie, fatto dai commentatori

Com’è vivere con Neuralink nel cervello

4 Set 2025 di hookii0 commenti

Da un anno e mezzo il primo paziente con paralisi dell’azienda di Elon Musk controlla un computer con il pensiero e gioca ai videogiochi, nonostante qualcosa sia andato storto
Fonte: il Post


