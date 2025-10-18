un sito di notizie, fatto dai commentatori

Cosa ci faccio qui in Latgallia?

18 Ott 2025 di hookii0 commenti

«Prima del ’22 da queste parti non c’erano barriere. Si andava a funghi sconfinando dalla Lettonia in Russia, e viceversa. Oggi questa è la frontiera invalicabile d’Europa. Di qua si stendono campi color tabacco, al di là della rete c’è il bosco. Un quadriciclo militare punta velocissimo verso di me: “Altolà! Cosa ci fa qui?”»
