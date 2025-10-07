In alcuni sono tornati gli abitanti, altri sono rimasti nelle condizioni di due anni fa, e si dibatte su come conservare il ricordo di ciò che è accaduto
Continua a leggere: Cosa ne è stato dei kibbutz attaccati il 7 ottobre 2023
Fonte: il Post
Cosa ne è stato dei kibbutz attaccati il 7 ottobre 2023
7 Ott 2025 • 0 commenti
In alcuni sono tornati gli abitanti, altri sono rimasti nelle condizioni di due anni fa, e si dibatte su come conservare il ricordo di ciò che è accaduto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.