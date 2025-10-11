La procura di Milano contesta episodi di sfruttamento nella filiera di produzione, mentre l’azienda respinge le accuse
Continua a leggere: Cos’è questa storia della richiesta di amministrazione giudiziaria per Tod’s
Fonte: il Post
Cos’è questa storia della richiesta di amministrazione giudiziaria per Tod’s
11 Ott 2025 • 0 commenti
La procura di Milano contesta episodi di sfruttamento nella filiera di produzione, mentre l’azienda respinge le accuse
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.