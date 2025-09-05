COSE Spiegate bene, Corpi speciali, a Collecchio

La giornalista del Post Alessandra Pellegrini De Luca presenta Corpi speciali, numero della rivista COSE Spiegate bene che racconta storie e spiegazioni su come siamo fatti e risposte a domande che non osiamo fare, pubblicato a cura del Post in collaborazione con Iperborea.

L’incontro si svolge all’interno di Lezioni di Meraviglia, la settima edizione del festival Dire, fare… leggere e narrare, a cura delle biblioteche dell’Unione pedemontana parmense, in programma dal 27 settembre fino al 29 novembre.

Ingresso libero.

Per maggiori info scrivere a biblcoll@comune.collecchio.pr.it o chiamare al numero 05 21301281

Fonte: il Post