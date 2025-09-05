un sito di notizie, fatto dai commentatori

COSE Spiegate bene, La musica che gira intorno, a Felino

COSE Spiegate bene, La musica che gira intorno, a Felino

5 Set 2025 di hookii0 commenti

Il giornalista del Post Giuseppe Scaffidi presenta La musica che gira intorno, il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene – che racconta storie di suoni, canzoni, dischi e musicisti e di cosa sta cambiando la musica – a cura del Post in collaborazione con Iperborea.

L’incontro si svolge all’interno di Lezioni di Meraviglia, la settima edizione del festival Dire, fare… leggere e narrare, a cura delle biblioteche dell’Unione pedemontana parmense, in programma dal 27 settembre fino al 29 novembre.

Ingresso libero.
Continua a leggere: COSE Spiegate bene, La musica che gira intorno, a Felino
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.