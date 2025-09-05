COSE Spiegate bene, Voltiamo decisamente pagina, a Monticelli Terme

Il giornalista del Post Riccardo Congiu presenta Voltiamo decisamente pagina, il numero della rivista COSE Spiegate bene che racconta come funzionano il giornalismo e i giornali, pubblicato a cura del Post in collaborazione con Iperborea.
L’incontro si svolge all’interno di Lezioni di Meraviglia, la settima edizione del festival Dire, fare… leggere e narrare, a cura delle biblioteche dell’Unione pedemontana parmense, in programma dal 27 settembre fino al 29 novembre.
Ingresso libero.
