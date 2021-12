Dal 20 dicembre chi entra in Austria e non è vaccinato conto il coronavirus o guarito dovrà mettersi in quarantena

Da lunedì 20 dicembre chi entra in Austria e non è vaccinato contro il coronavirus o non è guarito dalla COVID-19 dovrà mettersi in quarantena per dieci giorni: l’isolamento potrà essere interrotto dopo cinque giorni con un tampone molecolare negativo.

Fonte: il Post Mondo