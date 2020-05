Il governo francese ha detto che dall’8 giugno le persone provenienti dal Regno Unito che arriveranno in Francia dovranno stare in isolamento per 14 giorni, anche se non saranno punibili con una multa in caso di violazione della regola. La

Continua a leggere: Dall’8 giugno chi arriverà in Francia dal Regno Unito dovrà stare in isolamento per 14 giorni

Fonte: il Post Mondo