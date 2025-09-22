La polizia sorveglia gli ingressi per evitare che entrino alcuni manifestanti filopalestinesi; la stazione peraltro è piena di passeggeri bloccati per via dello sciopero
Continua a leggere: Dalla Stazione Centrale di Milano non si entra e non si esce
Fonte: il Post
Dalla Stazione Centrale di Milano non si entra e non si esce
22 Set 2025 • 0 commenti
La polizia sorveglia gli ingressi per evitare che entrino alcuni manifestanti filopalestinesi; la stazione peraltro è piena di passeggeri bloccati per via dello sciopero
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.