Il pattinatore kazako Denis Ten, vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Sochi, è stato ucciso giovedì pomeriggio ad Almaty in un tentativo di rapina. Ten, che aveva 25 anni, è morto in ospedale per le ferite riportate in

The post Denis Ten, medaglia di bronzo nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali, è stato ucciso ieri ad Almaty appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport