Quello tra governo colombiano e FARC, che oggi viene progressivamente svuotato dal presidente di destra Abelardo de la Espriella
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Fonte: il Post
Dieci anni dopo, l’accordo di pace in Colombia sta funzionando poco
25 Nov 2026 • 0 commenti
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