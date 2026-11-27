Oggi Émilie König dice di essersi deradicalizzata, ma in passato è stata una delle donne occidentali più importanti dello Stato Islamico
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Fonte: il Post
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27 Nov 2026 • 0 commenti
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