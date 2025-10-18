In un’area estremamente limitata, serve per ripristinare i collegamenti elettrici verso la centrale in condizioni precarie
Fonte: il Post
È iniziato un cessate il fuoco intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia
18 Ott 2025 • 0 commenti
In un’area estremamente limitata, serve per ripristinare i collegamenti elettrici verso la centrale in condizioni precarie
