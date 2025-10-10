Continua a leggere: È morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partito il caso delle migliaia di referti medici mai consegnati a Trapani
Fonte: il Post
È morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partito il caso delle migliaia di referti medici mai consegnati a Trapani
10 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: È morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partito il caso delle migliaia di referti medici mai consegnati a Trapani
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.