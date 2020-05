In seguito a un’inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di corruzione Antonino Candela, coordinatore per l’emergenza coronavirus in Sicilia, per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nell’inchiesta sono coinvolte in tutto 12

Continua a leggere: È stato arrestato Antonino Candela, coordinatore per l’emergenza coronavirus in Sicilia

Fonte: il Post Italia