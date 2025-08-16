Lo ha deciso il ministro della Salute Schillaci dopo giorni di polemiche: ora il comitato andrà rinominato
Fonte: il Post
16 Ago 2025 • 0 commenti
Lo ha deciso il ministro della Salute Schillaci dopo giorni di polemiche: ora il comitato andrà rinominato
